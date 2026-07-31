CDMX va por sanciones a padres de menores acosadores para frenar el bullying

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa que busca fijar responsabilidades claras a madres, padres y tutores cuando los menores a su cargo cometan actos de violencia o acoso escolar. La propuesta pretende cambiar el enfoque del problema y atenderlo directamente desde el núcleo familiar, bajo el argumento de que "la violencia dentro de las escuelas requiere la participación conjunta de padres, docentes e instituciones".

Para el legislativo local, el acoso escolar dejó de ser un problema exclusivo de las aulas. Al presentar la propuesta, el diputado Jesús Sesma Suárez dejó claro que la meta principal es la prevención temprana a través de la orientación a las familias y la intervención oportuna de las autoridades, al sostener que "el Partido Verde presentó una iniciativa para establecer mayores responsabilidades a madres, padres y tutores de menores cuando éstos últimos incurran en actos de maltrato, violencia o acoso escolar".

El marco legal planteado establece avisos oportunos sobre las implicaciones jurídicas para quienes omitan la atención a los agresores. La iniciativa plantea de forma concreta que "los responsables del cuidado de menores que ejerzan violencia escolar sean informados sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar por omisión de cuidados, incluyendo sanciones económicas o responsabilidades penales cuando corresponda".

Las cifras que respaldan el proyecto reflejan la gravedad del problema en el país y en la capital. El coordinador de la bancada del Partido Verde alertó sobre el impacto de este fenómeno al señalar que "en 2024 más de mil niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales del país por agresiones ocurridas en escuelas, mientras que en la Ciudad de México los reportes de bullying han registrado un incremento importante en los últimos años".

Finalmente, la bancada ecologista aclaró que la medida no pretende tipificar castigos de manera indiscriminada, sino crear un entorno de apoyo que proteja a los estudiantes. El líder ecologista enfatizó sobre el propósito central del dictamen que "la propuesta no busca castigar por castigar, sino generar mecanismos de acompañamiento y prevención que eviten que los casos de acoso escolar afecten de manera permanente la vida de las infancias y adolescencias".