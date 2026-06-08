Ni “Boris” mueve plantón de la CNTE en Oaxaca

A pesar de la lluvia intermitente que acompaña la tormenta tropical “Boris” a su paso por el litoral de Oaxaca, integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE se movilizaron durante la mañana de hoy lunes en las calles, como parte del paro estatal indefinido y la huelga nacional impulsada por la gremial disidente.

Al entrar en su tercera semana de suspensión de labores en perjuicio de casi un millón de alumnos del sistema de educación pública, los docentes se trasladaron a las casetas de peaje, donde levantaron las plumas para que automovilistas pasaran gratis por vías federales.

De igual manera, también se apostaron en la carretera que comunica a la puerta principal y laterales del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Los vuelos no fueron cancelados en la terminal aérea, pero los profesores tomaron el control de quien entró y salió, previa identificación y boleto en mano, antes de pasar este filtro, los pasajeros caminaron más de un kilómetro con equipaje.

Asimismo, reforzaron el plantón permanente que mantienen en la planta de abasto y distribución de combustible y gas licuado, de Pemex, en el municipio conurbado de Santa María El Tule, al oriente de la ciudad capital.

Por este inconveniente las empresas distribuidoras, han tenido que acudir a Puebla y Veracruz para abastecerse del hidrocarburo, destinado a gasolineras y gaseras del Valle de Oaxaca.

La membresía sindical movilizada en la ciudad y zona metropolitana de Oaxaca mantiene su demanda de jubilaciones dignas, eliminación del sistema de cuentas individuales y la construcción de un sistema solidario de pensiones.

A través de su área de difusión, la dirigencia de la Sección 22 del SNTE-CNTE, encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez, informó que en el transcurso de las próximas horas se reunirán en Asamblea Estatal Permanente, en la que representantes sindicales analizarán el rumbo del movimiento (ante el evidente desgaste de la base) y definirán las próximas acciones de protesta ante la falta de respuestas a sus planteamientos.