Bomberos de la CDMX evitan nuevo pipazo

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) y de la Guardia Nacional neutralizaron este lunes una fuga de gasolina que registró una pipa mientras circulaba por la carretera México-Toluca.

La pipa de doble remolque cargada de gasolina tuvo un percance vial en donde perdió potencia y no pudo subir una pendiente por lo que se fue un tramo de reversa.

El movimiento provocó que la gasolina se comenzará a fugar por la escotilla de uno de los remolques, informó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Bomberos acudieron a atender la emergencia y rociaron espuma en el vehículo para evitar que la gasolina se encendiera.

“Atendemos una fuga de combustible en una pipa, debido al declive en el terreno en la Carretera México-Toluca. Al momento laboramos en coordinación con la Guardia Nacional para estabilizar la unidad y neutralizar la fuga. No se reportan riesgos para la población”, informó en sus redes sociales el director de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Los vulcanos también limpiaron la vialidad

La SGIRPC informó que la empresa de transporte envió otro vehículo para el trasiego del combustible.

Se trató de una pipa de más de 20 mil litros de capacidad, por lo que, de acuerdo con las 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas dados a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México el 30 de septiembre de 2025, el vehículo no debía circular por vialidades de la capital durante el día.

Una de las 13 medidas, anunciadas por el Gobierno capitalino luego del pipazo de La Concordia que cobró la vida de 32 personas y dejó más de 100 víctimas directas, indican que este tipo de vehículos sólo pueden circular entre las 22:00 y las 05:00 horas.

