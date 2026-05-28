Segob llama a la CNTE a privilegiar el diálogo ante bloqueos en CDMX

Ante las recientes movilizaciones y bloqueos registrados en el Circuito Interior y otros puntos de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a las maestras y maestros del magisterio a priorizar el diálogo y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.

A través de un comunicado, las autoridades federales instaron al magisterio a construir acuerdos a través de vías institucionales, subrayando el impacto negativo que los cierres viales tienen en la vida diaria de la capital.

La Segob hizo hincapié en la necesidad de levantar los bloqueos que paralizan las arterias principales de la Ciudad de México. La dependencia destacó que estas movilizaciones perjudican directamente a millones de ciudadanos en sus traslados diarios, a trabajadores y estudiantes que buscan llegar a sus destinos, así como servicios de emergencia que requieren libre tránsito e impactan las actividades económicas que dependen de la movilidad fluida.

Los maestros exigen el cese inmediato de las agresiones por parte de las autoridades. Rodolfo Dorantes

Segob y SEP mantienen mesas de trabajo abiertas

El gobierno federal reconoció y garantizó el derecho a la libre manifestación, pero reiteró que la disposición para escuchar las demandas del magisterio es permanente, siempre y cuando se realice sin afectar a terceros.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmaron que las mesas de trabajo siguen abiertas. Ambas dependencias aseguraron mantener una postura de "diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad".

"Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática", puntualizaron ambas dependencias en el comunicado.

Las autoridades esperan que, mediante el entendimiento y las vías institucionales, se logren soluciones que beneficien a los docentes sin comprometer el bienestar y la movilidad de la población en la Ciudad de México.

El cierre de Circuito Interior es en ambos sentidos de la vialidad. Rodolfo Dorantes

Violencia en Mitla desata bloqueos en CDMX

Los bloqueos de la CNTE en su cuarto día de movilizaciones se originaron luego de los hechos violentos que se registraron ayer en Villa de Mitla, Oaxaca, donde integrantes del magisterio que bloqueaban una carretera fueron desalojados a balazos.

Los maestros de la coordinadora acusaron que esto se trató de un acto de "represión" por parte de los tres órdenes de los gobiernos de Morena, por lo que entre sus exigencias no sólo está la detención del alcalde con licencia Esaú López, sino que también en el diálogo con el gobierno federal participe una comisión de maestros y ponga sobre la mesa este tema.