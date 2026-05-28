Marina desmantela laboratorios de 'Los Mayos' y decomisa toneladas de droga

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) desmantelaron dos laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas en Sinaloa, donde aseguraron aproximadamente 2 mil 350 kilogramos de metanfetamina, además de miles de litros y kilogramos de sustancias químicas utilizadas para su producción.

Las acciones se realizaron en dos operativos distintos en el municipio de Culiacán, zona de influencia de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

El primer aseguramiento ocurrió en el poblado Las Juntas, donde personal naval localizó un laboratorio clandestino en el que encontraron alrededor de mil 700 kilogramos de metanfetamina, así como 7 mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas y diversos insumos empleados en el procesamiento de la droga.

Durante la inspección del inmueble aseguraron un destilador, condensadores, centrífugas, ollas de peltre, 12 tinas color marrón con capacidad de 200 litros, generadores eléctricos y otros equipos utilizados en las operaciones clandestinas.

En una segunda intervención, desarrollada en el poblado Corralejo, también en Culiacán, elementos de la Semar localizaron otro laboratorio clandestino. En ese lugar aseguraron aproximadamente 650 kilogramos de metanfetamina, además de 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de sustancias químicas y material diverso relacionado con la producción de drogas sintéticas.

Las autoridades informaron que el equipo y material localizado en ambos sitios fue inhabilitado para impedir su reutilización. De acuerdo con estimaciones oficiales, el impacto económico generado a las organizaciones delictivas por estos aseguramientos asciende a cerca de 214 millones 971 mil 728 pesos.

Las diligencias correspondientes se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), instancias ante las cuales quedó a disposición el material asegurado para la integración de las investigaciones correspondientes.