Puebla invertirá mil 700 mdp para fortalecer el campo en 2026 

El gobierno de Puebla anunció una inversión de mil 700 millones de pesos para fortalecer el campo durante 2026, a través de 14 programas dirigidos a productoras y productores de la entidad.

De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, los apoyos buscan beneficiar a más de 275 mil personas del sector agropecuario, principalmente a quienes enfrentan falta de recursos para sembrar sus hectáreas.

El mandatario estatal señaló que la estrategia contempla la tecnificación del campo, con el objetivo de apoyar a más de 400 mil familias productoras en la generación de ingresos desde sus comunidades.

Pensamos en cómo organizamos a las y los productores directos para que salgan adelante. Es completamente distinta la visión, adquirimos maquinaria para que los productores hoy puedan sembrar su hectárea”, afirmó.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que uno de los principales programas será Seguridad para el Campo, con una inversión de 400 millones de pesos para servicios de mecanización en más de 200 mil hectáreas.

Para este año, el gobierno estatal contará con mil 824 equipos agrícolas, entre ellos 220 tractores, 78 drones, tres trilladoras, cuatro alzadoras de caña, maquinaria especializada y mil 513 implementos agrícolas.

Altamirano Pérez detalló que, como parte del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción, se han entregado 4 mil 952 paquetes de fertilizantes, equivalentes a 161.2 toneladas de insumos.

Las autoridades estatales prevén concluir a finales de junio la entrega de semilla y fertilizante para cultivos poblanos.

El gobierno de Puebla señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la producción agrícola y contribuir a la soberanía alimentaria del país.