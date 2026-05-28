Fuerte lluvia provoca caída de árboles, apagones y encharcamientos en Huejutla

Árboles caídos, encharcamientos, autos dañados y apagones de luz fueron los efectos que dejó una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica en Huejutla, Hidalgo, la noche del miércoles.

Estragos de las fuertes lluvias registradas en calles de Huejutla Foto: Especial

Fue sobre el bulevar central donde un árbol colapsó y cayó sobre la avenida impidiendo la circulación, por lo que, elementos de Seguridad y Protección Civil acudieron para retirar las ramas y reanudar el tránsito de vehículos.

Estragos de las fuertes lluvias registradas en calles de Huejutla Foto: Especial

Mientras que en la carretera Huejutla - Chalahuiyapa, la caída de un árbol provocó que un poste de luz se partiera a la mitad dejando sin electricidad a toda la zona ubicada a la altura de la Unidad deportiva. También, un vehículo resultó afectado al caerle una lámina en parte del parabrisas.

Estragos de las fuertes lluvias registradas en calles de Huejutla Foto: Especial

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales.

Estragos de las fuertes lluvias registradas en calles de Huejutla Foto: Especial

Rayo impacta en Real del Monte

Días atrás, un rayo que impactó contra la parroquia de Nuestra Señora del Rosario terminó por derribar la cruz ubicada en la parte superior del recinto religioso, ubicado en el centro del municipio de Mineral del Monte.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, la descarga eléctrica impactó directamente la cúpula del templo, provocando la caída de la estructura y el desprendimiento de diversos fragmentos que quedaron sobre el techo del inmueble y en áreas cercanas al perímetro de la iglesia.

El hecho ocurrió mientras se registraba una intensa lluvia acompañada de actividad eléctrica en este Pueblo Mágico, donde visitantes y habitantes presenciaron el momento del impacto.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar una evaluación de riesgos, con el fin de evitar accidentes entre peatones y turistas que transitaban por el centro del municipio.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la estructura religiosa.

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario es uno de los inmuebles históricos más representativos de Mineral del Monte y se localiza en una de las zonas con mayor afluencia turística del municipio.

El incidente ocurre días después de otro hecho relacionado con actividad eléctrica en Hidalgo. El pasado sábado, un rayo impactó en el municipio de Acaxochitlán, donde cuatro personas resultaron lesionadas.