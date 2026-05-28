Se forma zona de baja presión en el Pacífico mexicano: ¿El primer huracán del año?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) identificó la formación de una zona de baja presión en el Pacífico mexicano, misma que tiene el 40 por ciento de probabilidades de desarrollo ciclónico en un lapso de siete días.

Esta perturbación se encuentra al suroeste de las costas de Baja California Sur, por lo que también ha alertado a las autoridades de dicha entidad, de acuerdo a ABC Noticias.

La temporada de huracanes para el Pacífico inició el pasado 15 de mayo, por lo que no es extraño que esta clase de avisos de la Conagua se vuelvan frecuentes en los próximos días y semanas.

Hasta el momento no ha habido una zona de baja presión con la intensidad necesaria para convertirse en huracán, sin embargo, este primer hallazgo podría representar una posibilidad para ello.

Es importante mencionar también que en esta temporada de huracanes, el Océano Pacífico podría ver desarrolladas entre nueve y 10 tormentas tropicales, cinco y seis huracanes de categoría 1 o 2 y entre cuatro y cinco huracanes de categorías 3, 4 o 5, lo que arroja un total de entre 18 y 21 perturbaciones.

En cuanto a esta primera zona de baja presión ubicada en el suroeste de las costas de Baja California Sur, será importante mantenerlo bajo observación para identificar su potencia y trayectoria.