La CNTE pone más presión: bloquea Circuito Interior
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desataron el caos vial en una de las arterias más importantes de la capital del país al bloquear en su totalidad el Circuito Interior
Tras pronunciarse contra los tres niveles de gobierno, a quienes responsabilizan por la agresión a sus compañeros en Mitla el miércoles, integrantes de la CNTE bloquean ambos sentidos de Circuito Interior
La protesta, a la altura de Reforma y Chapultepec, buscan presionar a las autoridades para que sus compañeros en Oaxaca entren a una mesa de diálogo en exigencia de justicia por hechos de violencia registrados ayer.
Antes, los docentes hicieron un mitin en la Estela de Luz, donde acusaron “agresiones cobardes” por parte de autoridades y la falta de respuestas concretas y resolutivas por parte del gobierno en las mesas de diálogo que mantienen.