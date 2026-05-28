La CNTE pone más presión: bloquea Circuito Interior

Tras pronunciarse contra los tres niveles de gobierno, a quienes responsabilizan por la agresión a sus compañeros en Mitla el miércoles, integrantes de la CNTE bloquean ambos sentidos de Circuito Interior

La protesta, a la altura de Reforma y Chapultepec, buscan presionar a las autoridades para que sus compañeros en Oaxaca entren a una mesa de diálogo en exigencia de justicia por hechos de violencia registrados ayer.

Reproducir LA CNTE terminó un mitin y se dirigió a Circuito Interior

Antes, los docentes hicieron un mitin en la Estela de Luz, donde acusaron “agresiones cobardes” por parte de autoridades y la falta de respuestas concretas y resolutivas por parte del gobierno en las mesas de diálogo que mantienen.