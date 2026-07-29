Asesinan a mellizas en Matamoros, Tamaulipas

Dos mellizas, identificadas como Dinorah y Denisse García Cruz, fueron asesinadas en Matamoros, Tamaulipas, luego de un altercado originado por presuntos celos.

La muerte de las mellizas ha consternado a la comunidad del ejido El Ramireño, de donde eran originarias, y sobre todo a su familia, que exige acciones en contra de las personas que pudieran estar detrás de este crimen.

Hasta el momento no se reportan detenciones por este hecho violento, no obstante que los presuntos responsables ya se encuentran identificados.

De acuerdo con la versión de la hermana de Dinorah y Denisse García Cruz, las dos jóvenes habían acudido el domingo a un evento de autos conocido como “Rol de Control”, en el poblado de Control en Matamoros, Tamaulipas.

En un principio todo se desarrollaba con calma, sin embargo, los problemas comenzaron cuando, presuntamente, una camioneta con placas de Texas les cerró el paso en la calle Cuauhtémoc, en donde circulaban las mellizas.

De acuerdo a ABC Noticias, en este vehículo viajaban cuatro personas, quienes iniciaron una agresión contra las hermanas García Cruz.

Ataque habría sido por celos

En específico, se menciona que una de las agresoras alegó que su esposo le enviaba mensajes a una de las gemelas, por lo que primero les lanzó latas de cerveza y posteriormente las atacó con un arma blanca, dejándolas gravemente heridas.

Las jóvenes fueron trasladadas al Hospital General de Valle Hermoso, sin embargo, ambas fallecieron luego de perder una gran cantidad de sangre.

Dinorah era madre de una niña de tres años con parálisis cerebral y Denisse tenía una hija de dos años.

Actualmente, ambas menores están bajo el cuidado de sus abuelos y de Valeria, la hermana de víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes, y ha logrado identificar que los presuntos agresores de las gemelas fueron dos hombres y dos mujeres residentes de San Benito, Texas, por lo que solicitará la colaboración de autoridades estadunidenses para dar con el paradero de los sospechosos.