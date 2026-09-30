Portón se desploma y aplasta a guardia de seguridad

Un guardia de seguridad falleció la noche del martes luego de ser golpeado por un portón que le cayó encima mientras trabajaba en una empresa ubicada sobre la avenida Lincoln, en el municipio de García, en el estado de Nuevo León.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, en una compañía dedicada a la manufactura y distribución de materiales para la construcción y decoración de viviendas.

Los hechos fueron reportados a Protección Civil del municipio de García, que destinó un equipo para acudir al llamado.

Al arribar al sitio, los rescatistas encontraron al masculino identificado como Martín Ascacio, de 63 años de edad, con diversos golpes en su cuerpo. Si bien se le brindó atención pre-hospitalaria, el hombre no resistió a las lesiones y falleció en el lugar.

Según reportes, el elemento de seguridad realizaba trabajos de inspección en la empresa y al pasar por el portón, este se desplomó y cayó encima de él.

Sin embargo, serán elementos de Servicios Periciales quienes determinarán las causas del accidente a través de las investigaciones correspondientes.

Despiden en redes sociales a trabajador fallecido

La muerte del trabajador Martín Ascacio fue lamentada por su círculo cercano, que a través de Facebook publicó algunos textos en donde le desean descanso eterno.

Una sobrina identificada como Karla compartió la imagen de un lazo color negro, reflejando el luto que existe en la familia.

“En paz descanse mi tío Martín Ascacio Álvarez. Se me fue el mejor pollero”, escribió, mientras otros usuarios le enviaron comentarios de apoyo.

¿Qué hacer si eres testigo de un accidente laboral?

Si eres testigo de un accidente de trabajo, la prioridad es proteger a la persona lesionada sin ponerte en riesgo.

Lo primero que debes realizar es verificar que el área sea segura. Si existe riesgo de caída de objetos, electricidad, maquinaria en movimiento o sustancias peligrosas, no te acerques hasta que el peligro haya sido controlado.

Llama de inmediato a emergencias o activa el protocolo interno de la empresa; mientras eso ocurre, no muevas a la víctima, especialmente si sospechas lesiones en la cabeza, cuello o columna.

Si la víctima no respira y sabes realizar RCP, inicia las maniobras mientras llega la ayuda. En caso de que haya una hemorragia, contrólala aplicando presión directa con un paño limpio o venda.

Mantén a la persona tranquila y abrigada. Evita darle alimentos, bebidas o medicamentos que puedan alterar su evolución.

Conductor se distrae al volante y tren impacta a su camión

En días pasados, un camión de transporte urbano de la Ruta 219 fue impactado por un tren durante la madrugada en el municipio de Apodaca, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente ocurrió alrededor de las 04:27 horas, en el cruce de 5a Oriente y avenida Parque Industrial Monterrey, donde la unidad de transporte quedó involucrada en un accidente sobre las vías ferroviarias.

Según lo informado por las autoridades, el conductor del camión refirió que se distrajo y no se percató de la aproximación del tren, por lo que la unidad fue impactada.

El operador viajaba solo al momento del accidente y fue valorado en el lugar por los cuerpos de auxilio. Tras la revisión, se descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La unidad involucrada corresponde a un camión de la Ruta 219, con placas A31893R. Hasta el momento, Protección Civil no proporcionó datos sobre el ferrocarril que participó en el percance.