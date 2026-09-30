Protección Civil emite alerta preventiva ante fuertes lluvias en Durango

Protección Civil se encuentra en alerta ante el pronóstico de lluvias fuertes, superiores a los 50 milímetros, para este jueves primero de octubre en Durango.

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un alertamiento preventivo para la población, principalmente de los municipios de Durango, Nombre de Dios, Otáez, Poanas, San Dimas, Súchil y Vicente Guerrero.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la Comisión Nacional del Agua inició un desfogue preventivo en la presa Guadalupe Victoria, el cual se incrementará conforme sea necesario.

Detalló que ya se emitió un alertamiento a las comunidades asentadas en las riberas del río El Tunal para que extremen precauciones ante el posible incremento del cauce.

Excélsior / PC Durango

Asimismo, se ha dado aviso a las autoridades municipales y el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión de alerta permanente.

Como parte de las acciones preventivas, el municipio de Durango y el Ejército Mexicano reforzarán con costalera la zona del Paseo Turístico El Pueblito.

Foto: Especial

Finalmente, Galindo Cabada exhortó a la población a mantener las calles libres de basura para prevenir inundaciones, informarse a través de canales oficiales y, sobre todo, evitar cruzar vados, ríos y arroyos ante la creciente.

"Las dependencias de los tres órdenes de gobierno estamos trabajando de forma coordinada en la parte preventiva, pero también es importante que la población realice acciones preventivas, de autocuidado y reporte cualquier emergencia al teléfono 911", concluyó.