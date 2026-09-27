Devela Lotería Nacional billete para conmemorar primer aniversario del Órgano de Administración Judicial

La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Superior No. 2899 para conmemorar el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial (OAJ), institución que nació tras la reforma al Poder Judicial Federal de 2024. El sorteo se celebrará el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos. Para este acontecimiento se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que llevarán la imagen del OAJ a todo el país a través de puntos de venta autorizados y plataformas digitales.

Durante el acto encabezado en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, enfatizó que la transformación institucional busca colocar al pueblo en el centro de las decisiones. Salomón remarcó la importancia de la nueva etapa del organismo para administrar eficazmente los insumos públicos en favor de la ciudadanía. "Transformar la justicia significa construir un México en el que las instituciones responden al pueblo y están a su servicio. La grandeza de México también se construye con instituciones sólidas y con mujeres y hombres comprometidos con su país", manifestó la funcionaria.

Por su parte, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, puntualizó que este primer año ha permitido consolidar consensos y optimizar la gestión para atender de manera directa a las personas juzgadoras. Expresó que la institución mantiene la encomienda constitucional de brindar una impartición de justicia pronta, completa, expedita e imparcial. Asimismo, Vargas Solano reconoció la labor cotidiana de trabajadores administrative y juzgadores al señalar que este billete "representa también un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del nuevo Poder Judicial de la Federación, quienes son los protagonistas de estos cambios".