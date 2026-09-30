Alumna intoxicada en secundaria habría tomado la droga de su casa; fiscalía de NL investiga

La menor que se intoxicó con cristal en una escuela secundaria de Nuevo León habría tomado la droga de su propio domicilio, el cual al parecer funciona como un punto de venta, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

En rueda de prensa, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, informó del caso que trascendió ayer martes y se registró en la secundaria Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Martínez, en Monterrey.

“Tenemos como cuestión previa que al parecer una de las menores obtiene de un domicilio, de su domicilio, la droga y sucede la intoxicación esa”, señaló.

Mencionó que hasta el momento se conoce que tomó la droga de su propio hogar y la compartió con algunas de sus amigas.

“Se tiene como un punto de droga, el domicilio ese”, aseguró.

Adelantó que se realizarán todas las diligencias pertinentes para deslindar responsabilidades.

“Lo que se pretende hacer es realizar las investigaciones, sí hay necesidad de hacer cateos o lo que se tenga que hacer se va a realizar”, expuso.

El fiscal general reveló otro caso de intoxicación por drogas y dijo que se trató del caso de una jovencita en el municipio de Montemorelos que ingirió unas gomitas de mariguana.