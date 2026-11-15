Beatriz Mojica llama a fortalecer la economía de Guerrero para reducir dependencia federal

Guerrero necesita fortalecer sus actividades productivas y aprovechar su riqueza natural, económica y humana para reducir gradualmente su dependencia de los recursos federales, afirmó Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

Ante la asignación de 88 mil 381 millones de pesos para Guerrero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la también representante de los comités consideró necesario impulsar una estrategia de desarrollo económico de largo plazo que permita aprovechar las capacidades de las ocho regiones del estado.

Mojica reconoció que las transferencias federales son fundamentales para atender las necesidades de la población, particularmente en materia de salud, educación, infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, señaló que también es necesario fortalecer la economía estatal y generar mayores oportunidades para las familias guerrerenses.

Indicó que Guerrero cuenta con diversas vocaciones económicas, entre ellas el turismo, el comercio, la agricultura y la pesca, actividades que representan el sustento de miles de familias y constituyen una base para impulsar el crecimiento de la entidad.

La coordinadora destacó que uno de los principales desafíos históricos del estado ha sido su dependencia de los recursos federales, por lo que consideró importante reconocer y fortalecer las capacidades productivas de las comunidades.

Asimismo, resaltó el trabajo de campesinos, pescadores, comerciantes, productores, emprendedores y mujeres que contribuyen diariamente a mantener activa la economía de sus localidades.

No obstante, subrayó que el respaldo presupuestario de la Federación continúa siendo indispensable para Guerrero, debido a los rezagos históricos y las desigualdades que persisten en distintas regiones, particularmente en comunidades rurales e indígenas.

Finalmente, Beatriz Mojica sostuvo que el fortalecimiento de la economía local y la continuidad del apoyo federal no son objetivos contradictorios, sino complementarios para impulsar el desarrollo de Guerrero, aprovechar su diversidad regional y mejorar las condiciones de vida de su población.