Balean vivienda de Elvis Guerra, diseñador del vestido de Sheinbaum, en Juchitán

Derivado de un intento de extorsión, la vivienda del diseñador textil zapoteco Elvis Guerra, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, fue baleada por una pareja a bordo de una motocicleta. Ambos ya están identificados por las autoridades.

Ante ello, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad y continúan los trabajos ministeriales para proceder a su detención.

La Fiscalía General del Estado (FGEO) aseguró que el también poeta resultó ileso del ataque armado, pues los proyectiles hicieron blanco en la fachada del domicilio del autor del textil bordado que portó la presidenta Claudia Sheinbaum la noche del 15 de Septiembre.

Informó que luego de recibir el reporte, la Policía Municipal, acudió al domicilio del diseñador textil, en Callejón Enrique Jiménez de la Novena Sección, en Juchitán, a dónde se sumaron corporaciones policiacas estatales para realizar la inspección y procesamiento del lugar. Esto permitió el aseguramiento de tres elementos balísticos que ya han sido integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades identificaron a una pareja como los autores del ataque. Especial

De acuerdo con las denuncias y las investigaciones ministeriales que se encuentran a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se logró establecer, como primera línea de investigación, que la agresión deriva de un caso de extorsión.

Según se observa en las imágenes obtenidas durante los primeros trabajos ministeriales,.y tras las labores de inteligencia, los agresores que dispararon contra la vivienda ya se encuentran plenamente identificados: un hombre y una mujer.

La institución aseguró que brinda acompañamiento integral a las víctimas directas de estos hechos, garantizando su seguridad institucional, mientras se fortalecen las investigaciones para ejecutar las acciones penales correspondientes y llevar a los agresores ante la justicia.

Un día después de la noche del Grito, la Presidencia compartió un video donde resalta la exquisita aplicación de flores diminutas y coloridas que integraron la confección de su vestido, realizado en el taller Biulú, fundado por Guerra y otras de su compañeras de la comunidad muxe.

El 17 de septiembre celebró su cumpleaños número 33, cuando también inauguró el salón social “Bitu Xhuga”, al que asistieron muchas personas invitadas.