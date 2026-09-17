Sheinbaum revela el secreto detrás de sus outfits: “Yo reciclo mi ropa”

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que buena parte de la ropa que utiliza en sus actividades públicas no proviene de grandes firmas de moda, sino de prendas que reutiliza, adapta y transforma con ayuda de costureras y colaboradoras de su equipo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a los comentarios y críticas surgidos en redes sociales sobre su vestuario y detalló el proceso que sigue para evitar comprar constantemente ropa nueva.

Sheinbaum señaló que suele utilizar los mismos pantalones en diferentes ocasiones y que, mediante modificaciones realizadas por costureras, cambia la apariencia de algunas de sus prendas.

Yo reciclo mi ropa. Porque dicen, ¿cómo es que cada día trae? O sea, los pantalones, pues son los mismos”, explicó.

En esta labor, dijo, cuenta con el apoyo de Thelma Islas, una de sus colaboradoras, además de un grupo de costureras y costureros a quienes se les paga por realizar las modificaciones y confecciones.

Sheinbaum señaló que suele utilizar los mismos pantalones en diferentes ocasiones y que, mediante modificaciones realizadas por costureras, cambia la apariencia de sus prendas. Presidencia

La primera presidenta del país aclaró que no se trata de prendas elaboradas por grandes firmas de moda. Como ejemplo, mostró que algunos de los bordados que incorpora en sus trajes tienen un origen distinto: son parte de textiles que recibe como obsequio durante sus recorridos por diferentes estados del país.

De acuerdo con Sheinbaum, entre los regalos que recibe se encuentran rebozos, huipiles y otros textiles artesanales. En lugar de mantenerlos guardados o utilizarlos únicamente como piezas completas, su equipo aprovecha fragmentos de esos trabajos para incorporarlos a nuevas prendas, “tomamos una partecita y lo reciclamos”, explicó.

La práctica, añadió, le permite reducir el gasto destinado a ropa y, al mismo tiempo, llevar consigo elementos representativos de las comunidades y de la tradición artesanal mexicana.

La doctora Sheinbaum también hizo referencia al vestido que utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia, una pieza que destacó por incorporar un bordado artesanal del Istmo de Tehuantepec. Presidencia

Vestido para el Grito llevó el arte de Oaxaca

Aunado a lo anterior, la doctora Sheinbaum también hizo referencia al vestido que utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre, una pieza que destacó por incorporar un bordado artesanal del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que la confección fue realizada por Saúl Mosqueda.

El bordado a mano estuvo a cargo de Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, integrantes del Taller de Bordado Biulú, integrado por artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca.

La pieza incorporó un bordado originario del Istmo de Tehuantepec elaborado de manera artesanal, a mano y con aguja de gancho.