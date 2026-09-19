Detienen a nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras enfrentamiento

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dio a conocer, a través de sus redes sociales, la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con una facción del Cártel de Sinaloa, tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la zona serrana de esa entidad, cerca de los límites con Durango.

De acuerdo con el funcionario, la acción formó parte del reforzamiento de seguridad implementado en Mazatlán y otras regiones de Sinaloa por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Durante el despliegue, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados con armas de fuego por civiles que se desplazaban en seis camionetas.

Las fuerzas federales controlaron la agresión y detuvieron a nueve presuntos integrantes del grupo delictivo, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

En el operativo también fueron aseguradas 17 armas largas, entre ellas una ametralladora, además de 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

García Harfuch señaló que el despliegue coordinado en Sinaloa continuará de manera permanente, con el propósito de capturar a generadores de violencia, disminuir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y proteger a las familias de la entidad.