UNAM confirma examen presencial para nuevo ingreso a SUAyED

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alista su primer proceso de ingreso a licenciatura después de la crisis que provocó la aplicación del examen en línea, confirmó que el próximo 5 de octubre publicará la convocatoria para ingresar al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

La convocatoria corresponderá al ciclo escolar 2026-2027/2, del que se establecerá el calendario para el registro de aspirantes y la aplicación del examen, así como el instructivo con las etapas del proceso, informó este sábado la Universidad.

El nuevo concurso se realizará bajo el esquema que la UNAM anunció el pasado 7 septiembre, cuando informó que, por lo pronto, permanecería el examen presencial de ingreso, al considerarlo el método más seguro.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

La decisión se tomó después de la revisión del proceso de selección de 2026, cuyo examen de ingreso se aplicó por primera vez en línea y posteriormente fue invalidado ante las anomalías detectadas.

Tras las conclusiones de la Comisión Técnica de Personas Expertas, el rector Leonardo Lomelí informó que, mientras no existieran las condiciones necesarias para garantizar la aplicación de una prueba en línea, los exámenes de ingreso serían presenciales y se utilizarían dispositivos electrónicos precargados, como ocurrió en el examen de control aplicado en agosto.

La publicación del 5 de octubre permitirá conocer cómo quedará aterrizado este nuevo esquema para los aspirantes al SUAyED, así como las fechas y condiciones específicas para presentar el examen.

La UNAM precisó que los detalles estarán contenidos en la convocatoria y su instructivo.