FOTOS: así fueron las pruebas del vestido muxe de Claudia Sheinbaum

Para conmemorar el 216 aniversario del Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum lució un vestido exclusivo de gala bordado por artesanas muxes originarias del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria federal dio a conocer que la pieza artesanal fue confeccionada especialmente para esta ceremonia histórica.

El diseño de la pieza estuvo a cargo de Thelma Islas y Crystel Martínez, mientras que la confección la realizó Saúl Mosqueda. Presidencia

“La noche del 216 Aniversario del Grito de Independencia porté un vestido bordado por artesanas muxes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Esta prenda simboliza las tradiciones de México, la identidad de su pueblo y la riqueza de sus textiles”, indicó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum lució un elegante vestido largo color negro con bordados florales del Istmo de Tehuantepec.

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Para la celebración histórica que encabeza por segunda ocasión como la primera mujer presidenta de la República, se dio a conocer que el diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres.

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El bordado a mano fue realizado por Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, del Taller de Bordado Biulú, artesanas muxes de Juchitán, Oaxaca.

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La confección estuvo a cargo de Saúl Mosqueda. La técnica del bordado fue artesanal, a mano con aguja de gancho.

La jefa del Ejecutivo ha optado por portar en sus eventos más emblemáticos vestidos sobrios que destacan el trabajo artesanal y textil de diferentes regiones de México, elaborados en colaboración con diseñadoras y artesanas mexicanas.

La elección de colores y textiles busca honrar las raíces culturales del país y visibilizar el trabajo de las mujeres artesanas en la vida pública.