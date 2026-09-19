Diseñador Elvis Guerra pide intervención contra inseguridad en Juchitán

Tras ser víctima de un atentado contra su integridad y la de su familia, el poeta y diseñador zapoteco, Elvis Guerra solicitó la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que gire instrucciones a las instancias encargadas de garantizar seguridad al pueblo de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de sus redes sociales, el fundador del taller de costura Biulú, donde se bordaron las aplicaciones que llevó el saco que usó la mandataria en el Grito de la Independencia, clamó: "¡Queremos paz!” y exigió la intervención del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para frenar la ola de violencia e inseguridad en la región.

En días pasados fuimos virales en redes sociales por haber vestido a la primera mandataria de este país, con el hermoso traje que hacemos en Juchitán”, expuso.

“Hoy, hago este video para solicitarle a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, solicitarle su ayuda porque he sido objeto de amenazas, de extorsiones, ayer atentaron contra mi integridad física y la de mi familia”, agregó.

En su mensaje de auxilio, Guerra expuso en dos minutos: “Nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas. Le pido, Presidenta, que por favor, voltee a ver al pueblo de Juchitán”.

De igual manera, solicitó la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz, para que intervenga en su caso, pues “así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo a denunciar”, concluyó.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las agresiones en contra del escritor muxe estarían vinculadas a un presunto delito de extorsión y amenazas de muerte, que el artista ya había denunciado ante las autoridades.