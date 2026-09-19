Imputan a Eduardo Isaac por feminicidio de Karla Margarita

Eduardo Isaac “N” fue imputado por el delito de feminicidio en agravio de Karla Margarita, estudiante de medicina de 22 años, quien fue localizada sin vida el pasado 16 de septiembre en Zapopan.

Durante la audiencia de formulación de imputación, el acusado no declaró y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía de Jalisco informó que será el próximo 23 de septiembre cuando se realice la audiencia de continuación, en la que se decidirá si Eduardo Isaac es vinculado a proceso.

La estudiante de medicina Karla Margarita Pérez Jiménez fue hallada sin vida en Jalisco tras ser vista por última vez el 14 de septiembre. Especial

De acuerdo con las investigaciones, Karla Margarita fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre, luego de ser vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan.

Los indicios recabados apuntan a que solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma digital, presuntamente atendido por Eduardo Isaac a bordo de una motocicleta.

La investigación de la Vicefiscalía especializada permitió identificar al señalado y obtener una orden de aprehensión, que posteriormente fue cumplimentada.

Durante la audiencia no estuvieron presentes los familiares de Karla; sus abogados informaron que ayer se realizó el funeral de la joven. Los únicos familiares del imputado que acudieron fueron sus padres, quienes señalaron que su hijo “es inocente”.