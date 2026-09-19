Casi 5 mil neoleoneses participan en Simulacro Nacional

Bajo la hipótesis de un sismo de 5.2 grados, con epicentro en Allende, Nuevo León se sumó al Simulacro Nacional 2026, en el que participaron más de cuatro mil 700 establecimientos desde dependencias municipales y federales hasta hospitales.

El evento se realizó este sábado, día inhábil para escuelas y algunas dependencias las cuales adelantaron el simulacro al viernes.

En entrevista, Érik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil del estado, resaltó la importancia de este evento que se realiza a nivel nacional.

Hoy fue un día inhábil para las escuelas y algunas empresas. Ayer muchos colegios, muchas escuelas hicieron su simulacro”, mencionó.

Foto: Especial

Sin embargo, para este día se ejecutó en cuatro mil 773 inmuebles.

Entre ellos dependencias municipales, estatales, federales, obviamente hospitales”, expuso.

La participación en Nuevo León sumó 391 mil 477 personas, que procedieron a la evacuación de los diferentes inmuebles de acuerdo con los protocolos establecidos.

La alerta sonó en punto de las 12:00 horas con la advertencia del supuesto sismo en Allende.

Entre los edificios desalojados estuvieron el Palacio de Gobierno de Nuevo León, de donde se desalojaron 59 personas, durante las maniobras se simuló que una perona sufrió una herida en la cabeza.

Foto: Especial

Recuerdan a víctimas de 1985

Cavazos Cavazos encabezó la ceremonia de conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, donde se recordó a los fallecidos en el sismo de 1985 en la Ciudad de México, que marcó el nacimiento de Protección Civil en el país.

Como ya lo hemos hecho año tras año es una conmemoración para todas aquellas personas que perdieron la vida, pero también es el inicio de Protección Civil, antes no existía eran grupos voluntarios, era el Plan DN-III y bueno todo ese conjunto, esa coordinación nace Protección Civil después del 85”, recordó.

En Nuevo León mencionó que surgió tras otra gran tragedia: el paso del Huracán Gilberto en 1988. En la ceremonia se realizó un minuto de silencio para las víctimas del devastador terremoto.