Gobernación reporta nueve estados con bloqueos y baja participación

La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que los bloqueos a las vías de comunicación por parte de transportistas y productores agrícolas este lunes, se registran en nueve estados del país con apenas una participación de 575 personas y el uso de 161 vehículos.

En el marco de una conferencia de prensa en la que también participó el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, Rodríguez Velázquez consideró que se trata de acciones focalizadas por parte de integrantes del Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), los cuales han ocasionado 11 bloqueos parciales o totales en diversas autopistas del país.

El parte del gobierno federal indicó que las entidades que han presentado afectaciones hasta este momento son Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán.

Al afirmar que desde octubre del año pasado se escucharon las demandas e inconformidades de los transportistas y productores agrícolas que hoy se manifiestan, tanto Rodríguez Velázquez como Yáñez Centeno aseguraron que se han resuelto la mayoría de sus exigencias a partir de que esas mismas organizaciones “han acudido a las distintas mesas de diálogo que se instalaron con ese propósito”.

Por lo que no existe una razón que justifique las afectaciones que llevan a cabo en agravio de las personas usuarias del sistema carretero; sobre todo cuando los dirigentes de esas organizaciones tienen “hasta el número telefónico de la secretaría particular” de la presidencia de la república.

En este marco, la secretaria de gobernación volvió a extender un llamado al diálogo para continuar el desahogo de las peticiones e inquietudes de productores agrícolas y transportistas que insisten en mejorar los precios de garantía y mayor seguridad.

“Hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros y a no intervenir la operación de las vías de Comunicación, fundamentales para el desarrollo del país; el gobierno de México mantiene su disposición permanente al diálogo, abierto, respetuoso e institucional, con todas las organizaciones del sector agrícola y del transporte” expresó ante los medios de comunicación.

En materia de seguridad en carreteras, el subsecretario de gobernación reportó que la misma se ha reforzada a través de distintas acciones con la guardia nacional, se han supervisado puntos de inspección, sistemas de monitoreo y transparencia así como implementado mejoras a la infraestructura.

Además, Yáñez Centeno destacó que “la mayoría de las organizaciones de transportistas han decidido no movilizarse, reconociendo los avances alcanzados mediante el diálogo institucional; sin embargo, algunas agrupaciones se ha manifestado sin que exista justificación alguna”.

No queremos pensar que es político

Posterior al llamado para continuar las pláticas, se le preguntó a la secretaria si motivaciones políticas por parte del Partido Acción Nacional (PAN) o del PRI pudieran ser la razón de estas movilizaciones.

“Nosotros no quisiéramos pensar que es eso, nosotros estamos hoy diciendo: aquí hasta la mesa, siéntense, vamos a seguir dialogando (…) nosotros no quisiéramos pensar que hay una parte política en el tema, porque tampoco hemos escuchado a los liderazgos políticos declarar a favor de los bloqueos; nosotros queremos tener pruebas de eso, pero ellos hablan de pertenencias a partidos, habrá que ver, no quiero decir alguna cosa al respecto” comentó Rodríguez Velázquez.