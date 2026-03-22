Baja California, cuarto lugar nacional en empleos en primer bimestre de 2026

El estado de Baja California alcanzó el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a la generación de empleos formales durante los dos primeros meses de 2026.

Las cifras registradas en el primer bimestre del año sitúan a Baja California como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en México, destacó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a través de un comunicado de prensa difundido este domingo.

El boletín oficial señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que durante enero y febrero pasados en Baja California se generaron 19 mil 999 nuevos puestos de trabajo, lo que implica que es una entidad atractiva para la inversión.

Para la gobernadora, los resultados obtenidos en Baja California son producto del fortalecimiento de la economía local; en específico, de las políticas públicas orientadas a la atracción de inversiones, el desarrollo industrial y el respaldo a los sectores productivos.

Todo ello hace que Baja California sea un referente en materia económica.

De acuerdo con el IMSS, el número total de empleos formales registrados hasta el primer bimestre de 2026 ascendió a 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo, una cifra histórica para un mes de febrero en el país.