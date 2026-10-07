Avanza en Cámara de Diputados reforma catastral

El pleno de los diputados discute el proyecto de decreto que busca fortalecer la gestión de los catastros y registros públicos de la propiedad de las entidades federativas.

Se espera que con el voto de Morena, PVEM y PT quedaría aprobado el dictamen esta madrugada, por lo que se enviaría al Senado para continuar con el proceso legislativo.

En el inicio del debate PAN, PRI y MC cuestionaron que la reforma le da la espalda al federalismo y tiene fines recaudatorios.

Reforma busca combatir corrupción inmobiliaria

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión Anticorrupción, defendió la propuesta señalando que ésta permitirá combatir en serio la corrupción inmobiliaria.

La reforma presidencial es para expedir una legislación general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los catastros municipales y de los registros públicos inmobiliarios.

Morena argumentó que el proyecto de decreto establece bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Nuevas herramientas para catastros y registros

Se prevé crear e instrumentar el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral, integrados por herramientas estandarizadas como la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral, las Plataformas Digitales de gestión y el mecanismo de autenticación e identificación digital Llave MX.

*mcam