México y EU llegan a acuerdo para gestión de agua del Río Bravo; enviará 432 millones de metros cúbicos al año

México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para la gestión del agua de la cuenca del Río Bravo conforme al Tratado de Aguas de 1994, el cual consiste en un plan técnico que establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en dicho tratado, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con funcionarios estadunidenses, durante las mesas de trabajo que se establecieron por esta cuestión, México se comprometió a suministrar un mínimo de 432 millones de metros cúbicos de agua al año. A través de una declaración conjunta el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dieron a conocer el acuerdo alcanzado.

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por los "constantes esfuerzos" para resolver esta situación que tensó por un momento la relación entre Estados Unidos y México y llevó a que incluso el presidente Donald Trump amagara con la imposición de aranceles.

"Esto supone una victoria para los agricultores y ganaderos estadunidenses, y agradecemos los constantes esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por defender las responsabilidades de México en virtud del tratado sobre el agua de 1944", afirmó el secretario del Estado estadunidense, Marco Rubio, en una publicación en X, antes Twitter.

La SRE indicó que en las mesas de trabajo México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola.

De acuerdo con la cancillería, este acuerdo permite fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación de mayor previsibilidad y responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo.

"El gobierno de México reafirma su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que salvaguarda los intereses nacionales, así como con la protección de las actividades productivas y agrícolas en territorio nacional", puntualizó.

El Tratado de Aguas de 1944 fue firmado entre México y Estados Unidos para regular la distribución de agua de los ríos fronterizos, especialmente del Río Bravo y otros afluentes internacionales, con compromisos de entrega de agua de ambos países en periodos determinados.

Ante la situación de sequía que afectó al país y dejó a las presas con bajos niveles de agua, México no había entregado la cantidad de agua que le correspondía, lo que llevó a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer un arancel adicional del 5% a los productos mexicanos.

Ante esta situación, México apostó por la vía del diálogo que llevó a diversas mesas de diálogo con autoridades estadunidenses para exponerles la situación y llegar a un acuerdo, el cual finalmente fue anunciado este martes 3 de febrero.

vjcm