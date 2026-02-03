Reforma electoral se presentará al congreso la próxima semana: Sheinbaum

La reforma electoral se presentará al congreso la próxima semana, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que cuenta con el apoyo de los partidos aliados de Morena.

En la rueda de prensa matutina mencionó que una vez en el congreso, los legisladores serán los que determinen la ruta crítica de la discusión y posible aprobación de la reforma que planteará su administración.

Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que sea en febrero, vamos a ponerlo así. En febrero se enviará al congreso”, dijo la titular del Ejecutivo.

¿Hay acuerdo con los aliados, el partido verde y el PT?, se le cuestionó. “Sí”, enfatizó Sheinbaum.

Insistió en que uno de los rubros en que la propuesta de reforma hará énfasis en la fiscalización de los recursos que se asignan a los partidos políticos, a las instituciones electorales y a los gastos que se destinan a las campañas electorales.

Sí. Significa más fiscalización y también en qué se usan los recursos, no solo la disminución, sino en qué se usan los recursos, que también es importante”, comentó la presidenta.

La titular del Ejecutivo consideró que el recorte de recursos que planteará en la reforma a los gastos de campaña y a las prerrogativas de los partidos políticos no necesariamente significará que la delincuencia organizada busque inyectar esos recursos a los partidos de forma subrepticia.

