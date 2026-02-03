Bosch traza su rumbo hacia el futuro tras un desafiante ejercicio fiscal 2025

"El 2025 fue un año difícil y, en ocasiones, doloroso para Bosch", señaló Stefan Hartung, presidente del consejo de administración de Robert Bosch GmbH. "En un entorno desafiante, trabajamos en la estrategia de crecimiento y en fortalecer la competitividad trazando el rumbo hacia el futuro". La compañía anticipa que las mejoras significativas en el mercado llegarán hasta 2027.

Reestructuración y Estrategia 2030

El lento crecimiento se debió a la debilidad económica global, mayores aranceles y la transición hacia la electromovilidad. Para asegurar su independencia financiera, Bosch busca un crecimiento anual de ventas del 6 % al 8 % y un margen del 7 % para 2027. "Estamos trabajando en nuestros costos de materiales, haciendo un uso más profundo de la inteligencia artificial para aumentar la productividad y evaluando cada inversión", explicó Hartung.

En el sector de movilidad, el cambio hacia la electromovilidad y la presión de precios global han generado una brecha de 2,500 millones de euros, lo que derivó en el recorte de aproximadamente 13,000 puestos a nivel mundial, proceso que se llevará a cabo de manera socialmente responsable.

A pesar del entorno, Bosch obtuvo pedidos por 10,000 millones de euros en soluciones de conducción automatizada y movilidad basada en software. Además, invertirá 2,500 millones de euros en IA hacia finales de 2027.

Asimismo, la integración de nuevas adquisiciones en el negocio de soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Bosch Home Comfort busca duplicar sus ventas a 8,000 millones de euros a mediano plazo, mientras que la división de Power Tools lanzará 2,000 nuevos productos para 2027.

Resultados por sector en 2025

"Bosch sintió los efectos de la debilidad económica global en 2025; sin embargo, logramos mantenernos en la mayoría de los mercados", afirmó Markus Forschner, miembro del consejo de administración y director financiero de Robert Bosch.

Movilidad, 56,000 mde (+3.1 % ajustado); tecnología industrial: 6,500 mde (+3.2 % ajustado); bienes de consumo: 19,900 mde (+4 % ajustado); y energía y tecnología para las edificaciones: 8,400 mde (+12.3 % nominal), impulsado por el negocio de HVAC.

Desempeño regional

A nivel regional, América destacó con el mayor dinamismo, registrando ingresos por 18,500 millones de euros, un sólido incremento del 9.2 % (ajustado). Asia-Pacífico creció un 5.6 % ajustado, mientras que Europa se mantuvo con un 0.6 %.

Perspectivas 2026

Al 31 de diciembre de 2025, el Grupo Bosch empleaba a 412,400 colaboradores a nivel mundial, lo que representa -1 %. La mayor reducción ocurrió en Alemania.

Para el año en curso, Bosch anticipa un crecimiento económico global moderado del 2.3 % y una mayor presión competitiva. La compañía mantiene su objetivo de alcanzar un margen del 7 % para 2027, subrayando que el ajuste en gastos y estructuras es esencial para financiar las inversiones estratégicas que aseguren el desarrollo futuro de Bosch.