Interdomicilio llega a México: la red líder en servicios al hogar busca nuevos franquiciados en la FIF 2026

El mercado mexicano de servicios domésticos y cuidados personales se prepara para una transformación sin precedentes. Interdomicilio, la red líder en España de servicios integrales para el hogar, ha confirmado su entrada oficial en el país. Con una trayectoria consolidada de más de 15 años y presencia en mercados europeos como España y Portugal, la compañía aterriza en territorio azteca con una propuesta de valor diferencial que combina tecnología de punta con un enfoque humano y profesional. Este salto estratégico está respaldado por un crecimiento imparable: en 2026, la firma alcanzó una facturación de 24 millones de euros, lo que representa un incremento del 20 % respecto al ejercicio anterior, consolidando su rentabilidad y liderazgo antes de iniciar esta nueva etapa de expansión.

La presentación formal de la marca tendrá lugar en el evento más relevante del sector: la Feria Internacional de Franquicias (FIF) 2026. Del 5 al 7 de marzo, el World Trade Center de la Ciudad de México será el escenario donde Interdomicilio buscará a su próximo socio estratégico. Esta figura, bajo el modelo de master franquicia, será la responsable de liderar el crecimiento de la enseña en todo México, replicando un sistema que ya ha demostrado su éxito y resiliencia en diversos contextos económicos.

¿Por qué México es el siguiente paso estratégico?

La elección de México no es casualidad. El país presenta una demanda creciente de servicios domésticos profesionalizados y, especialmente, de soluciones para el cuidado de personas dependientes y adultos mayores. En un entorno donde la seguridad y la calidad son prioridades para las familias, Interdomicilio ofrece una estructura organizada que elimina la informalidad y garantiza estándares de excelencia.

A través de la página de Franquicia Interdomicilio, los inversores interesados pueden explorar los detalles de un modelo de negocio que destaca por su baja inversión en activos fijos y una alta recurrencia de ingresos. La marca aporta todo el know-how operativo, herramientas digitales propias y una metodología de gestión que permite escalar el negocio de manera eficiente.

Innovación en el sector servicios

Uno de los pilares de Interdomicilio es la aplicación de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. La plataforma no solo facilita la contratación de servicios de limpieza, mantenimiento o cuidado, sino que profesionaliza la relación entre el empleado y el hogar. Los interesados en conocer más sobre el catálogo de servicios que la marca proyecta para el mercado local pueden visitar la web de Interdomicilio México, donde se refleja la filosofía de "una sola llamada, un mundo de servicios".

Respaldados por la solvencia del Grupo Oui Care —líder en Francia con una red de 15 marcas—, en Interdomicilio lideran el sector en España mediante un modelo de gestión versátil y humano. Combinan el rigor de una multinacional con la cercanía necesaria para adaptarse a cada hogar, centrando su estrategia en un único fin: mejorar el bienestar de las familias.

Durante la FIF 2026, el equipo de expansión de Interdomicilio estará ubicado en el Stand 112 del WTC. Se invita a emprendedores con visión empresarial y capacidad de liderazgo a agendar reuniones privadas para conocer a fondo las proyecciones de rentabilidad. La llegada de Interdomicilio a México no es solo la apertura de una empresa, es el inicio de una nueva era en la profesionalización de los servicios al hogar en el país.