Desarticulan banda de “Los Abasolos” en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un operativo interinstitucional que permitió desarticular una banda delictiva identificada como “Los Abasolos”.

Las autoridades detuvieron a 10 integrantes de la banda delictiva, presuntamente dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana.

Como resultado de labores de inteligencia, que incluyeron la verificación de denuncias anónimas, agentes investigadores identificaron a integrantes de este grupo delictivo, así como un domicilio ubicado en la colonia Santa Cruz Guadalupe que presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento, distribución y comercialización de drogas.

Derivado de los datos de prueba obtenidos, la FGE solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de cateo, misma que fue ejecutada el 9 de junio de 2026 mediante un despliegue coordinado entre instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Durante la intervención fueron detenidos Porfirio N., Juan Antonio N., José Luis N., Juan Daniel N., José Luis N., Oswaldo N., Felipe N., Moisés N., Andrés N. y Josimar N.

En el inmueble cateado fueron aseguradas 104 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 51 envoltorios con hierba verde con características de mariguana, 20 envoltorios con sustancia similar a la cocaína, 20 envoltorios con sustancia similar a la heroína, una báscula gramera, dinero en efectivo y una motocicleta con reporte de robo, indicios que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las indagatorias, el grupo operaba mediante un esquema de distribución permanente desde un domicilio particular habilitado como punto discreto de venta de estupefacientes.

Su zona de influencia se concentraba principalmente en la colonia Santa Cruz Guadalupe, donde presuntamente abastecía a consumidores y realizaba actividades relacionadas con el narcomenudeo durante las 24 horas del día.

La Fiscalía General del Estado señaló que mantiene acciones permanentes de investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir estructuras criminales dedicadas a la comercialización de narcóticos, fortalecer la seguridad pública y garantizar que quienes vulneren la ley enfrenten las consecuencias de sus actos.