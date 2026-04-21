Ausencia de medidas de seguridad y mensajes radicalizados: puntos clave sobre tiroteo en Teotihuacán

La ausencia de cercos y medidas de seguridad en la zona arqueológica de Teotihuacán, más los contenidos radicales que ya permean en la sociedad mexicana, permiten casos como el tiroteo registrado el lunes pasado y que terminó con la vida de una ciudadana canadiense.

Y es que el joven identificado como Julio César Jasso, de 27 años de edad, pudo entrar armado a la zona y subir a la pirámide de la Luna para, desde ahí, disparar contra los presentes y hasta tomar rehenes, de los cuales 13 resultaron lesionados.

Para el consultor en seguridad, David Saucedo, los hechos demuestran que “no hay diamantes de seguridad eficaces en muchas zonas arqueológicas bajo custodia del INAH”.

“Esta persona que lamentablemente hizo uso de un arma de fuego para hacerse daño a sí mismo y también a otras personas, turistas extranjeros, no pasó por un arco detector de metales, no está disponible en la zona arqueológica; tampoco hay detectores de partículas, no hay binomios caninos, no hay sistemas de videovigilancia, estaciones de monitoreo”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el especialista consideró que estos fallos muestran “que hay un descuido de tiempo atrás de parte de las autoridades federales” en estas zonas turísticas los cuales deberían de atenderse en lo breve, sobre todo al considerar que estamos a pocas semanas de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, la cual se celebrará en México también.

David Saucedo apuntó también en que los disparos realizados por elementos de la Guardia Nacional contra el tirador estuvieron justificados y forman parte de las responsabilidades de las mismas autoridades.

“De acuerdo con la Ley para el Uso de la Fuerza en Corporaciones de Seguridad Púbica en México, en virtud de que el atacante ya había accionado su arma de fuego lesionando a algunas personas y poniendo en riesgo la vida de turistas, los elementos de la Guardia Nacional estaban totalmente facultados para hacer uso de la fuerza letal desde el principio”.

Gracias a los videos compartidos por los turistas presentes en el momento de los hechos y que han sido virales en los últimos días, el especialista puede ver que los elementos federales tratan de no hacer uso de sus armas de fuego “justamente para no provocar una reacción, pero en este caso estaba plenamente justificado”.

De acuerdo con las primeras investigaciones y con lo declarado en la conferencia matutina por el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, el ataque podría tratarse de un “copycat”, al haberse inspirado en otros tiroteos como el ocurrido en la escuela secundaria de Columbine en 1999, donde murieron 13 personas. Se trata del reflejo de cómo la apología al crimen se ha infiltrado en la sociedad mexicana, de acuerdo con Saucedo.

“Lamentablemente en México ya empezamos a ver justamente este tipo de culto hacia generadores de violencia. Hay grupos en redes sociales, páginas de Facebook, en donde se genera una auténtica apología de activad criminal”.

Recordemos que entre las pertenencias encontradas a Julio César estaba una fotografía hecha con Inteligencia Artificial que lo mostraba acompañado de Eric Harris y Dylan Klebold, los dos estudiantes que dispararon en Columbine hace, justamente, 27 años. Esto lo habría señalado y presumido la True Crime Community, un grupo que enaltece los tiroteos escolares en Estados Unidos, especialmente el de Colorado.

Al respecto, el especialista precisó que en México cada vez es más común ver “imágenes caseras cotidianas de líderes de alto perfil del narco, esto se hizo viral en redes sociales, también en algunas páginas que lamentablemente no han sido intervenidas por la policía informática”.

“Se viralizaron como si fueran una especie de reivindicación de lo que han padecido algunos ciudadanos mexicanos en Canadá. Me parece lamentable que se construya una narrativa de este tipo. Por supuesto que hay muchos mexicanos que en Canadá padecen una situación muy compleja en materia de seguridad, pero no justifica de modo alguno que haya una especie de revancha hacia ciudadanos canadienses que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Es una especie de reivindicación totalmente errónea, totalmente propia de este tipo de crímenes que se cometen en Estados Unidos, muy similares, que son ataques de odio”.

Respecto al origen del arma de fuego que portaba el agresor, David Saucedo apuntó que cada vez es más sencillo encontrarlas en el mercado negro de México, “el precio ha disminuido notablemente. Lo que hemos visto es que algunas de estas armas son de reúso, algunas incluso fueron sustraídas de corporaciones de seguridad púbica, otras de ellas pasaron la frontera”.