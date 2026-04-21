Pemex confirma fuga en ducto en Progreso; “se selló” de forma definitiva

Petróleos Mexicanos dio a conocer que “personal especializado reparó y selló de forma definitiva” un ducto fuera de operación que “presentó una fuga” a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo en Progreso, Yucatán.

La fuga fue contenida en su totalidad y que no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad”, subrayó Pemex en un comunicado.

En el boletín se precisó que “los trabajos iniciaron el pasado 17 de abril cuando se detectaron pequeñas iridiscencias y burbujas, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención y contención del producto”.

Previo a lo de Progreso estrategia e supervisión

El hallazgo de hidrocarburos en playas de Progreso, en el Golfo de México, intensificó la respuesta del Gobierno federal, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el tema en conferencia matutina y delineara una estrategia de supervisión, investigación y transparencia en torno a Pemex.

La mandataria explicó que, tras detectar contaminación en el litoral, se inició una revisión técnica multidisciplinaria para identificar el origen del derrame y evaluar las acciones de contención.

Investigación y análisis satelital

A ver, ¿qué es importante? A partir de lo que ocurrió en el Golfo de México, que se encontró hidrocarburos en las playas, se dio información de cuáles podrían ser las fuentes de contaminación”, señaló Sheinbaum.

Para ello, el Gobierno integró un grupo interdisciplinario con participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pemex y especialistas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La presidenta detalló que se solicitó el uso de imágenes satelitales y estudios históricos del Golfo, lo que permitió ubicar una mancha de petróleo desde principios de febrero, cercana a una plataforma distinta a las conocidas chapopoteras naturales de Cantarell.

Bitácoras revelan falla en ducto y omisión

Como parte de la indagatoria, se instruyó a Petróleos Mexicanos realizar una revisión exhaustiva de sus operaciones internas, incluyendo bitácoras de mantenimiento.

Al revisar todas las bitácoras se encuentra que en efecto hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan… una salida de petróleo de un ducto y que hacen toda la reparación, pero que no se siguen todos los protocolos”, afirmó la mandataria.

Este hallazgo apunta a posibles fallas operativas y omisiones en los procedimientos de seguridad, lo que refuerza la necesidad de auditorías más estrictas dentro de la empresa estatal.

Observatorio científico para monitoreo permanente

Como medida estructural, el Gobierno federal anunció la creación de un Observatorio Científico del Golfo de México, que operará de manera permanente con monitoreo satelital y participación de expertos independientes.

Pedí a la Secretaría de Ciencia que haga un observatorio… que esté observando el Golfo de manera permanente… para que haya una supervisión externa de manchas de petróleo”, explicó Sheinbaum.

Este mecanismo busca anticipar riesgos, mejorar la detección temprana de derrames y fortalecer la vigilancia ambiental en una de las regiones energéticas más importantes del país.

La presidenta subrayó que la información relacionada con estos incidentes debe ser pública y accesible, con el fin de garantizar rendición de cuentas y facilitar la toma de decisiones.Además, adelantó que el nuevo observatorio será formalizado mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, consolidando su carácter institucional.