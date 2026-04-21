¿Te llovió ayer? Precipitaciones seguirán en el país por nuevo frente frío

Canales de baja presión, en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Michoacán, Guerrero, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Además de lluvias e intervalos de chubascos en el norte, occidente, centro y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que un nuevo Frente Frío el 46, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en el noroeste de México, así como lluvias aisladas en Baja California.

Durante la mañana, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además de lluvias e intervalos de chubascos en el norte, la zona del occidente, centro y sureste del país, incluida la Península de Yucatán también se verá afectada. Cortesía

Asimismo, viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

En el transcurso del día se mantendrá la onda de calor en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, este de Colima, sur y suroeste de Michoacán, noroeste y sur de Guerrero, sur de Morelos y el sur de Oaxaca.

Por la tarde, las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados en el noroeste de Guerrero; de 35 a 40 grados en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Michoacán, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, el suroeste de Chihuahua, este de Nuevo León, oeste y centro de Tamaulipas y el suroeste de Puebla.

Así como de 30 a 35 grados en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo, el noreste de Baja California, sur de Baja California Sur, oeste de Aguascalientes, suroeste del Estado de México y el norte y sur de Veracruz.

fdm