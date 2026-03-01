Aumenta el número de personas desaparecidas en Baja California Sur

Desde hace más de cuatro años, Baja California Sur ha enfrentado una crisis que no ha podido resolver: la desaparición de personas.

Esta situación que sigue afectando a muchas familias que claman ayuda para localizar a sus seres queridos, se ha agudizado debido a la inseguridad y a la inacción de las autoridades, señalan organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo al informe de la Red Lupa, el número de personas desaparecidas en Baja California Sur pasó de 671 en 2022 a mil 048 para el mes de mayo de 2025.

El documento añadió que en la entidad el 71 % de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de 20 a 44 años de edad.

Reportan 37 desapariciones en lo que va del año

El colectivo Búsqueda por la Paz A. C., informó que tan solo en los dos primeros meses del año ya existe el registro de 37 personas desaparecidas en la entidad que es gobernada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío.

El colectivo Búsqueda por la Paz A. C., informó que en los dos primeros meses del año ya hay 37 personas desaparecidas. Cuartoscuro: Dania Robles

Gabriel Manríquez, fundador y coordinador de búsqueda en campo de Búsqueda X La Paz, señaló a Excélsior que durante la presente administración han aumentado considerablemente las desapariciones en Baja California Sur, debido a la inseguridad que se vive en la entidad.

Tenemos 37 personas desaparecidas en lo que va del año -entre el mes de enero y febrero- . Solamente son los reportes que nos llegan a nosotros como colectivo Búsqueda por la Paz.

Pero sabemos que las cifras son más altas porque algunas personas no ponen denuncias o no se han acercado al grupo de búsqueda para reportar o hacer una ficha de búsqueda de sus familiares”, indicó.

El activista añadió que en cada jornada de búsqueda realizada por las familias de las personas desaparecidas, se detecta un mayor número de fosas clandestinas.

Es debido a la inseguridad en el estado, ya que cada vez son más frecuentes las desapariciones, pero también las localizaciones de fosas clandestinas”, señaló.

asc