Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en ciclovía de Nuevo León

Dos ciclistas de la tercera edad, de 76 y 81 años, fueron atropellados por un conductor que los embistió cuando iban en sus unidades sobre la ciclovía en Monterrey, Nuevo León.

Los afectados son dos hombres que circulaban por la avenida Morones Prieto y Gonzalitos en la colonia Doctores.

Protección Civil del estado informó que atendió el atropellamiento.

Uno de los lesionados aún continuaba tirado sobre la carpeta asfáltica.

Al arribo de la ambulancia ambos lesionados fueron atendidos por personal del CRUM y trasladados al Hospital Zambrano Hellion.

Trascendió que uno de los ciclistas perdió el control y provocó que el otro cayera por lo que se precipitaron fuera del circuito trazado con conos.

Al sitio se trasladaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, CRUM, Cruz Roja y la Policía de Monterrey.

Extraoficialmente, trascendió que uno de los afectados perdió la vida cuando recibía atención médica.

JCS