Una niña de siete años y un hombre de 54, quien presuntamente sería su padre, fueron asesinados a balazos tras ser atacados en las calles de la colonia San Bernabé en Monterrey, Nuevo León.

Además, una mujer y otro hombre resultaron heridos tras el ataque, de acuerdo a ABC Noticias.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Heliotropo y Nelumbio, donde las detonaciones alertaron a los habitantes del sector.

Tras la alerta de los vecinos, autoridades arribaron al sitio y confirmaron que la menor, identificada como Violeta, ya no contaba con signos vitales.

También encontraron sin vida a un hombre de 54 años, identificado como Francisco, quien presuntamente sería el padre de la niña.

En el mismo ataque, Martha, de 26 años, y un hombre identificado como Misael sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de seguridad acordonaron la zona, mientras agentes investigadores iniciaron las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la agresión, establecer el móvil e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.