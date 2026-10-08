Juez aplaza veredicto por el asesinato de tres surfistas extranjeros en Ensenada

Por Abdiel ORTEGA

El juicio contra los tres sospechosos del asesinato de tres surfistas extranjeros en México terminó el jueves y el juez aplazó el veredicto al viernes.

Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad fueron asesinados en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano que atrae a miles de turistas debido a su intenso oleaje.

El crimen provocó indignación internacional. La fiscalía pide 150 años de cárcel para los tres mexicanos acusados del homicidio, aunque la pena máxima en Baja California, donde queda Ensenada, son 60.

Un periodista de la AFP acompañó la última audiencia de este juicio en el que la fiscalía y defensa presentaron sus alegatos finales. La corte informó que anunciará el veredicto el viernes. Si hay condena, la sentencia se conocerá la próxima semana.

Instagram/Callum Robinson

Los padres de los hermanos Robinson, Martin y Debra, acudieron a la corte en calidad de "covíctimas". La viuda de Rhoad, Natalie Weirtz, intervino por videollamada desde Estados Unidos.

"Nos quitaron a nuestros hijos de nuestras vidas para siempre", dijo Debra Robinson que prestó testimonio en el último día del juicio. "Lo que más duele es que, en sus momentos finales, ellos fueron tratados con tanta crueldad".

"Los acusados son culpables y deben ser castigados para que ninguna otra familia sufra el mismo dolor", exigió por su parte Weirtz. "Desde la muerte de Carter, me siento paranoica y aislada. Él nunca será el maravilloso padre que estaba destinado a ser".

Muerte a balazos

De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes sorprendieron a los surfistas para robarlos y luego los mataron a balazos.

Fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024 y sus cuerpos hallados el 3 de mayo ocultos en un acantilado. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

Jesús Gerardo, alias "El Kekas", fue señalado como el cabecilla de los agresores y principal artífice del crimen. Su apellido se omite por razones jurídicas. Su novia -Ary Silva, de 23 años- fue condenada en noviembre a dos décadas en prisión tras admitir que instigó el robo.

El Kekas, detenido por el asesinato de tres surfistas en Baja California

Su defensa presentó testigos, al igual que la de otro de los acusados, Irineo Francisco. La defensa del tercer sospechoso, identificado como Ángel Jesús, renunció a hacerlo el jueves.

Los Robinson ofrecerán declaraciones a la prensa después del eventual dictamen de sentencia. Posteriormente, viajarán a San Diego, Estados Unidos, donde tomarán un vuelo de regreso a Australia.

Callum Robinson -de 30 años al momento de su muerte- se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake -de 30- era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad -también de 30 años- jugó fútbol profesional en Guatemala y estaba comprometido para casarse al momento de su muerte. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

Los Robinson abrieron una fundación para honrar la memoria de Jake y Callum. Promueve el deporte y la superación personal.

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.