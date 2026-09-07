Primeros testigos declaran en juicio por asesinato de surfistas australianos en Ensenada

Por Abdiel ORTEGA

Una corte de México escuchó este lunes a los primeros testigos del juicio por el asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, respectivamente, y su amigo estadunidense Jack Carter Rhoad, de 30, ocurrido en 2024 en Ensenada, Baja California.

El caso provocó indignación internacional

Los tres fueron asesinados a tiros en Ensenada, un destino de surf en el Pacífico mexicano que atrae a miles de visitantes por su intenso oleaje.

Tres mexicanos están acusados de homicidio y robo. Los primeros testimonios reforzaron la hipótesis de la investigación según la cual los acusados cometieron el crimen para quedarse con la camioneta de las víctimas.

El Kekas, detenido por el asesinato de tres surfistas en Baja California

La AFP acompañó el primer día del juicio en Ensenada, que se extendió por unas ocho horas.

La fiscalía desistió de llamar a declarar a la madre de los hermanos, Debra Robinson, tras un cambio de estrategia. La mujer se incorporó al proceso como víctima indirecta.

El padre, Martin, tiene previsto declarar el martes.

Se trata de representar a nuestros hijos, de estar aquí por ellos", dijo Martin Robinson a periodistas antes de entrar a la corte. "Sé que quieren que estemos aquí. Queremos averiguar qué pasó, queremos averiguar por qué".

La pareja viajó desde Australia a México para el juicio, que el tribunal espera resolver en un máximo de mes y medio. No declararon al salir de la primera audiencia. Martin Robinson dijo a la AFP que lo harán al cierre del proceso.

Debra y Martin Robinson, padres de los hermanos australianos Jake y Callum, llegan a la corte de Ensenada, Baja California, el 7 de septiembre de 2026. AFP / Guillermo Arias

Ensenada se ubica en Baja California, un estado fronterizo golpeado por la violencia del narcotráfico.

Los primeros testimonios apuntan al robo de la camioneta

El crimen provocó gran indignación y tristeza principalmente en Australia, donde se desató una intensa campaña de búsqueda en medios y redes sociales.

Callum Robinson se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake era médico y, además del surf, practicaba basquetbol y natación.

Manifestación por el asesinato de surfistas en Baja California

Rhoad jugó futbol profesional en Guatemala y estaba comprometido para casarse al momento de su muerte. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes sorprendieron a los surfistas para robarles y luego los mataron a balazos.

Los tres fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024 y sus cuerpos fueron hallados el 3 de mayo, ocultos en un acantilado. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

El primer testigo fue identificado solo como Ramón, hijastro de "El Kekas". No hay detalles de su edad. Declaró con el rostro cubierto desde una sala contigua. Le siguió su madre, que también está en la lista de cinco testigos de la defensa.

Ramón dijo que acompañó a "El Kekas" hasta el lugar del crimen junto a los otros dos acusados, a quienes identificó en la audiencia.

Permaneció en el auto escuchando música cuando comenzó el "alboroto".

Escuché escándalo, me bajé de la pick-up y me arranqué en chinga (rápido) a la casa de mi tío y me escondí en el baño", relató.

Dijo que después del crimen lo llamaron los acusados. Salió y se reunió de vuelta con ellos. Aseguró que lo amenazaron: si contaba algo le "iba a pasar lo mismo que a los gringos".

Describió a "El Kekas" como un hombre violento. Indicó que antes atentó contra su madre, quien confirmó luego la versión del hijo.

"Buen teléfono y buenas llantas": la acusación por el robo

La novia de "El Kekas", Ary Gisell Silva, de 23 años, ya fue condenada en noviembre a dos décadas en prisión tras admitir que instigó el robo.

Traen buen teléfono y buenas llantas" en su camioneta, dijo la joven a sus tres cómplices, según la fiscalía.

Silva aparece en la lista de 49 testigos de la fiscalía.

"El Kekas" enfrentaba además cargos por desaparición, pero finalmente fueron levantados. Los otros dos sospechosos fueron detenidos inicialmente por posesión de metanfetaminas; luego se hallaron elementos que los relacionaban con el robo y asesinato.

Fiscal de Baja California habla sobre desaparición de los tres surfistas extranjeros

El padre de los hermanos declarará el martes

La fiscalía prevé continuar con los testimonios mientras el tribunal desarrolla un proceso que espera resolver en un máximo de mes y medio.

Martin Robinson tiene previsto declarar el martes. Él y su pareja viajaron desde Australia para participar en el juicio y han señalado que esperarán hasta el cierre del proceso para hablar públicamente sobre lo ocurrido.

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.