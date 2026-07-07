Muere Adán R: ¿quién era el exvocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado en Culiacán?

Adán R era el nombre artístico con el que José Adán Rodríguez Baldenegro había comenzado una nueva etapa como solista tras dejar la agrupación Los Nuevos Rebeldes. El cantante de regional mexicano perdió la vida la noche del domingo 5 de julio, luego de ser atacado a balazos en Culiacán, Sinaloa. Su fallecimiento conmocionó a seguidores del género y a quienes conocieron su trayectoria musical.

La noticia fue confirmada por Los Nuevos Rebeldes, banda a la que perteneció hasta febrero de 2025. A través de redes sociales, el grupo publicó un mensaje para despedir a quien fue uno de sus integrantes y expresar sus condolencias a familiares y amigos.

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“Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga a sus seres queridos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz”.

En esa misma publicación, la agrupación también informó que el intérprete falleció a los 29 años. Tras el anuncio, decenas de seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y despedida.

¿Quién era Adán R?

Detrás del proyecto musical Adán R estaba José Adán Rodríguez Baldenegro, originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació el 24 de noviembre de 1996. Desde muy pequeño mostró interés por la música y comenzó a cantar y tocar instrumentos en reuniones familiares cuando tenía apenas seis años.

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Su incursión profesional llegó a los ocho años, dando inicio a una carrera que se extendió por más de dos décadas. Durante ese tiempo destacó como cantante y ejecutante de bajosexto, uno de los instrumentos más representativos del regional mexicano.

Antes de alcanzar mayor reconocimiento, el músico pasó por distintas agrupaciones norteñas, entre ellas Grupo Tornado. No obstante, fue en 2019 cuando dio un paso importante al integrarse a Los Nuevos Rebeldes como vocalista y bajosexto.

Durante su estancia en la agrupación participó en álbumes como Buenos y Villanos, De Pachanga con Los Nuevos Rebeldes, Cambio y Fuera, Corridos Rebeldes y Seguiré en mis travesuras, producciones con las que el grupo consolidó su presencia entre los seguidores del regional mexicano.

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Después de ofrecer su última presentación con Los Nuevos Rebeldes el 5 de febrero de 2025, decidió emprender su carrera como solista bajo el nombre de Adán R. En esta nueva etapa lanzó 15 sencillos y dos discos: Adán R Live En Estudio y En Vivo.

Entre sus canciones más exitosas destacó "LOGRÉ", colaboración con Jesús Ojeda y sus Parientes publicada en noviembre de 2025. El tema superó las 283 mil reproducciones en Spotify y contribuyó a que el cantante rebasara las 8 mil reproducciones mensuales en esa plataforma en poco más de un año.

Aunque ya no formaba parte de Los Nuevos Rebeldes, mantenía una relación cercana con sus excompañeros, quienes fueron de los primeros en reaccionar públicamente tras darse a conocer su muerte.

¿Qué se sabe de la muerte de Adán R?

Los reportes preliminares señalan que el cantante se encontraba la noche del domingo 5 de julio frente a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán, cuando fue atacado con disparos de arma de fuego.

Tras recibir llamadas al número de emergencias 911 por varias detonaciones, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a un hombre con múltiples impactos de bala en la cochera de una vivienda.

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Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, familiares identificaron al fallecido como José Adán Rodríguez Baldenegro.

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el posible móvil del ataque.

Horas antes de su muerte, el intérprete había compartido publicaciones en sus redes sociales relacionadas con la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026 y también apareció en historias de Instagram vistiendo la camiseta del combinado nacional.