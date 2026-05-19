Asesinan a dos pilotos de avioneta en la aeropista “El Frisco”, en Chihuahua

La mañana de este martes, dos hombres identificados como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., originarios de Culiacán, Sinaloa, fueron asesinados a tiros en la aeropista “El Frisco”, ubicada junto a la carretera Parral–Puerto Justo, en el municipio de San Francisco del Oro.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, las víctimas arribaron al lugar a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206 cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra ellos.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría haber tenido como objetivo privar de la libertad a uno de los pasajeros transportados en las aeronaves, una hipótesis que ya es analizada por autoridades ministeriales.

Ataque armado ocurrió tras aterrizaje en “El Frisco”

Según la información oficial, las aeronaves aterrizaron en la aeropista regional ubicada en una zona considerada estratégica para actividades aéreas privadas y de difícil vigilancia permanente.

Pocos minutos después del aterrizaje, hombres armados ingresaron al sitio y dispararon contra las víctimas, quienes murieron prácticamente de manera instantánea.

Versiones recabadas por habitantes de la región señalan que los fallecidos serían pilotos aviadores conocidos como Jorge y Giovanni, originarios del municipio serrano de Guadalupe y Calvo.

Testimonios locales sostienen que, además del doble homicidio, un pasajero habría sido privado de la libertad por los agresores, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado oficialmente esa versión.

Fiscalía aseguró casquillos calibre 7.62x39

Tras el ataque, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, peritos forenses y agentes del Ministerio Público realizaron el procesamiento de la escena criminal.

Durante las diligencias fueron localizados y asegurados diversos casquillos calibre 7.62x39, munición utilizada regularmente en rifles de asalto.

Las autoridades trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para practicar las necropsias correspondientes y avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con delincuencia organizada y operaciones criminales en la región serrana.

La región de San Francisco del Oro, así como municipios cercanos como Guadalupe y Calvo, forman parte de corredores históricamente disputados por organizaciones criminales debido a su ubicación estratégica y las rutas utilizadas para el trasiego de drogas.

Especialistas en seguridad consultados por medios regionales han advertido que las aeropistas privadas y rurales continúan siendo utilizadas por grupos criminales para movilizar personas, drogas y mercancías ilegales, especialmente en zonas de difícil acceso terrestre.

En los últimos años, autoridades federales y estatales han documentado enfrentamientos armados, desapariciones y ejecuciones vinculadas con disputas territoriales entre grupos delictivos en distintas áreas de la sierra tarahumara.

Violencia aérea y control territorial

El asesinato de los dos pilotos vuelve a colocar bajo atención el uso de pistas aéreas regionales en entidades del norte del país, donde organizaciones criminales han intentado establecer control logístico y operativo.

Las autoridades no han revelado hasta ahora si las aeronaves tenían plan de vuelo registrado o si contaban con permisos de operación vigentes.

Mientras continúan las investigaciones, corporaciones estatales y federales reforzaron la vigilancia en la zona para intentar localizar a los responsables del ataque armado.

La Fiscalía de Chihuahua señaló que continuará con entrevistas, análisis periciales y revisión de evidencias balísticas para esclarecer los hechos y determinar el móvil exacto del crimen.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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