Desmantelan centro de acopio ilegal de hidrocarburo en Nuevo León

Un centro de acopio de hidrocarburo ilegal que operaba en el ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, fue desmantelado a través de un cateo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), que lograron el aseguramiento de más de un millón de litros del carburante.

Derivado de labores de inteligencia y vigilancia de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron ubicar el predio de grandes dimensiones sobre la Carretera Periférico de Monterrey.

El inmueble presentaba actividades irregulares asociadas a la manipulación de hidrocarburos por lo que el Ministerio Público Federal solicitó y recibió del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado la orden de cateo.

En el lugar localizaron un millón 264 mil litros de una sustancia líquida de color ámbar con las características de hidrocarburo, mil 240 cubitanques, una planta de luz, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, trece silos, un tanque de almacenamiento cilíndrico, dos mezcladoras tipo industrial.

También localizaron cuatro separadores centrífugas, dos autotanques, un Dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta.

Lo asegurado y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En el operativo también se tuvo apoyo de personal de Pemex, la Defensa y Guardia Nacional.