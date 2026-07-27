“Tienen que pagar, sea quien sea”,  madre de Pamela exige justicia por el feminicidio de su hija

Ante los nulos resultados en la investigación del caso de Pamela Yahaira, familiares y amigos, así como integrantes del colectivo “Morras Feministas”, realizaron este lunes una marcha para exigir justicia para la joven que murió tras ser rociada de gasolina y prendida en fuego en Nuevo León.

El evento estuvo encabezado por Aracely Galván, madre de la víctima, quien demandó a las autoridades de la Fiscalía Especializada en Feminicidios avances en el caso ya que mencionó que a estas alturas ya debería de haber detenidos o por lo menos sospechosos del feminicidio de su hija.

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia porque no estoy viendo nada claro, ya pasaron muchos días y no me dan nada de explicaciones, me dicen que están con las investigaciones”, dijo.

Ante los nulos resultados en la investigación del caso de Pamela Yahaira, este lunes se realizó una marcha Foto: Aracely Garza

Mencionó que tiene el temor de que se le dé carpetazo al asunto de su hija y no se haga justicia.

“Fui y busqué al fiscal y me dijeron que andaba de vacaciones. No me dieron explicaciones de nada, yo no quiero que se quede impune, yo no quiero que den carpetazo, yo quiero que saquen a los culpables y que se haga justicia y sea quien sea. Cero corrupción. No sé a dónde tengo que ir para moverme”, declaró la madre de familia.

Pamela Yahaira salió de su casa para acudir a una fiesta que la invitó un hombre que conoció en Facebook.

Posteriormente fue localizada tirada en un camino de terracería en un área de quintas en el ayuntamiento de Juárez.

Aún con vida fue trasladada al Hospital General de ese municipio y declaró que dos hombres la habían atacado y rociado con gasolina para después prenderle fuego.

La joven, de 25 años, murió a causa de las lesiones que sufrió.

Galván confesó que le duele mucho lo que le pasó a su hija y que ni ella ni otra mujer se lo merecen.

“Todos tienen que pagar, sea quien sea que pague, porque ya fueron muchos días y no veo nada. Hace tiempo que me dijeron que están en investigaciones y nada más no me dan ningún dato concreto que me digan ya tenemos culpables o dos sospechosos, si ya hay muchas cámaras ahí sale todo. Ahí ya sale la cámara, salen las camionetas, salen las casas cateadas de quienes son, entonces por qué no sacan ningún culpable”, dijo.

Por su parte, Leidy Pecina, vocera del colectivo, externó que estos casos ponen en evidencia toda la violencia que existe en el estado.

“Venimos el día de hoy para exigir justicia, información y sobre todo que haya quien pague por este horrible feminicidio, porque como lo sabemos fue algo muy fuerte, entonces creo que son casos que remueven mucho toda la violencia que hay en el estado y es una prueba fidedigna que el estado no está respondiendo como se necesita”, estableció.

En relación con los hechos, la Fiscalía estatal aseguró una camioneta y cateó dos viviendas; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la existencia de sospechosos o detenidos por los sucesos.