Refuerzan estrategia contra gusano barrenador; instalan más de 576 mil trampas

Ante el riesgo sanitario y económico que representa para la ganadería nacional, el gobierno federal reforzó la estrategia de contención del gusano barrenador del ganado mediante acciones científicas, vigilancia territorial y participación comunitaria en distintas regiones del país.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó que especialistas de universidades, centros de investigación y dependencias federales acordaron fortalecer las tareas de monitoreo, control químico, biológico y genético para frenar la plaga.

Como parte de las acciones en campo, el programa Sembrando Vida ha instalado más de 576 mil trampas y logrado la captura de más de 11 millones de moscas, informó la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez.

Además, señaló que más de 422 mil sembradoras y sembradores han sido capacitados para participar en labores preventivas y detección temprana en comunidades rurales.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que México cuenta con capacidades científicas suficientes para enfrentar este desafío mediante una estrategia integral.

Indicó que entre las herramientas consideradas destacan el uso de biotecnología avanzada, métodos genéticos y coordinación interinstitucional para contener la propagación del insecto, que representa una amenaza para la producción pecuaria.

Durante una reunión con representantes de más de 15 instituciones académicas y organismos públicos, se destacó la necesidad de mantener acciones permanentes de prevención, como el tratamiento oportuno de heridas en animales, vigilancia epidemiológica y difusión de prácticas sanitarias entre productores.

También se distribuyen materiales informativos en radios comunitarias y en lenguas originarias como maya, wixárika, mixteco, zapoteco, mazateco y náhuatl, con el fin de ampliar la cobertura preventiva en zonas rurales.

En la estrategia participan instituciones como la UNAM, UAM, IPN, Colegio de Postgraduados y universidades estatales, además del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El gusano barrenador es una de las plagas más agresivas para el ganado, pues sus larvas invaden tejidos vivos y pueden provocar graves afectaciones si no se detecta y atiende oportunamente.

jcp