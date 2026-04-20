UNAM usa escaneo facial para alertar riesgos de diabetes, hipertensión y estrés en estudiantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó este lunes un programa de salud preventiva en sus cinco Facultades de Estudios Superiores (FES) con una herramienta poco común: un escaneo facial capaz de generar indicadores sobre riesgos de diabetes, hipertensión, obesidad, estrés y otros padecimientos entre la comunidad universitaria.

La estrategia forma parte de las Jornadas de Salud Integral organizadas por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), que ofrecerán de manera gratuita estudios médicos y valoraciones físicas y emocionales para estudiantes, académicos y trabajadores.

El titular de la dependencia, Gustavo Olaiz Fernández, explicó que el procedimiento consiste en colocar una luz especial frente al usuario y encuadrar el rostro para analizar hasta 150 puntos faciales, a partir de los cuales se obtienen datos como signos vitales, índice de estrés, niveles estimados de hemoglobina y hasta 50 posibles áreas de intervención preventiva.

Las actividades iniciaron en la FES Iztacala del 20 al 24 de abril; seguirán en Acatlán del 27 al 30 de abril; Aragón del 4 al 8 de mayo; Cuautitlán del 11 al 14 de mayo; y Zaragoza del 18 al 22 de mayo. El servicio operará de 11:00 a 17:00 horas.

Además del escaneo facial, las jornadas incluyen módulos de composición corporal, evaluación renal, función pulmonar y salud mental.

En composición corporal se mide la distribución de agua, grasa, masa muscular y minerales, así como grasa visceral.

La revisión renal contempla examen de orina con tira reactiva para detectar proteínas, leucocitos o glucosa.

En función pulmonar se aplican pruebas de espirometría para identificar posibles afectaciones respiratorias en fumadores o personas con asma, fibrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o secuelas por covid-19.

Sobre salud mental, el objetivo es detectar oportunamente dificultades emocionales, de memoria o afectaciones que impacten el desempeño escolar.

Con este programa, la máxima casa de estudios busca reforzar la medicina preventiva y acercar servicios de detección temprana a su comunidad.