Abejas africanas atacan a abuelito en Tamaulipas

Un abuelito de 73 años de edad se encuentra en estado delicado de salud tras ser atacado por un enjambre de abejas africanas cuando cruzaba en bicicleta un puente en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de auxilio, la víctima recibió más de 250 piquetes.

El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 12:00 horas sobre la estructura que cruza el río San Felipe.

El hombre, identificado como Fidel “N”, se dirigía a su destino cuando, por causas que aún se investigan, los insectos se alborotaron y salieron de un panal ubicado en la parte baja del puente, lanzándose sobre él de manera masiva.

Testigos del lugar solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Al arribar, elementos de Protección Civil y del Honorable Cuerpo de Bomberos se vieron obligados a acordonar y cerrar la circulación en un perímetro de más de una cuadra a la redonda debido a la alta peligrosidad que representaba la nube de abejas africanas.

Paramédicos lograron rescatar a Fidel de la zona de riesgo y lo trasladaron de urgencia a un hospital de esta capital, donde su estado de salud es reportado como delicado debido a la gran cantidad de veneno inoculado por las múltiples picaduras.

Mientras el abuelito recibía atención médica especializada, personal de Bomberos llevó a cabo labores de control y destrucción del panal para eliminar el riesgo para los vecinos y transeúntes de la zona.

Paramédicos lograron rescatar a Fidel de la zona de riesgo y lo trasladaron de urgencia a un hospital Foto: Especial

JCS