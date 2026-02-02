Vinculan a proceso a colombiano vinculado al CJNG

Un Juez de Control Federal vinculó a proceso a Jersoon David 'N', de nacionalidad colombiana, relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable participación en delitos de posesión de drogas con fines de venta y portación de armas de fuego de uso restringido.

La Fiscalía General de la República informó que el imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el poblado de Zirahuén, en Salvador Escalante.

De acuerdo con los reportes, al momento de su captura, Jersoon David 'N' portaba bolsitas de plástico con presunta droga que tenían una etiqueta con las siglas "CJNG”, y un chaleco con parches con la leyenda “CJNG” de frente y en la espalda “R-1”.

Detenido con ropa táctica

Al realizar recorridos de vigilancia en Zirahuén, el personal de la Defensa detectó a una persona con ropa táctica, quien intentó huir al detectar la presencia de los uniformados, por lo que se procedió a su detención.

En esta acción, al sospechoso se le aseguraron un fusil, un arma con aditamento lanzagranadas, un arma corta, cargadores, cartuchos; un chaleco táctico, con dos placas balísticas con las siglas "CJNG” y dos teléfonos celulares.

También le fueron asegurados 130 envoltorios de plástico con metanfetamina, 113 con cocaína, 70 con mariguana y una motocicleta, entre otros objetos.

Vinculado a proceso

Con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Michoacán, se obtuvo la vinculación a proceso de Capote Sánchez por los delitos de contra la salud en las modalidades de posesión con fines de venta y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Juez de Control Federal ordenó la prisión preventiva oficiosa y se fijaron dos meses para que el MP Federal cierre la investigación complementaria.

RLO