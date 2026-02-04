Analizarán papel de la mujer a lo largo de la historia en Museo de Nuevo León

Con una mirada integral al papel de la mujer a lo largo de la historia, el Museo de Historia Mexicana, en coordinación con la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), realizará el diplomado "Las mujeres. Su evolución y transformación a través de la historia".

El diplomado se celebrará del 15 de abril al 10 de junio en las instalaciones del museo. El programa reúne a especialistas en historia, literatura, ciencias sociales y educación que analizarán la presencia femenina desde la prehistoria hasta la actualidad.

Coordinado por Mireya Sandoval Aspront, el diplomado busca resituar a las mujeres en la historia, visibilizando sus aportes y el contexto que permitió su participación en distintos procesos humanos.

Se busca sensibilizar al público sobre la importancia de conocer la trayectoria de las mujeres a través de los siglos, comprendiendo su lucha, su legado y la huella que dejaron para las generaciones posteriores", informó el museo en un comunicado.

Con la participación de investigadoras de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, el diplomado recorre una línea de tiempo desde la prehistoria hasta la Edad Contemporánea. Entre las figuras clave que se abordarán están Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral y Margaret Thatcher.

El costo del diplomado es de 2,250 pesos, con un descuento del 20% para los Amigos de la Historia.

