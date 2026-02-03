Hallan cuerpo de mujer en Guerrero; investigan posible vínculo con familia desaparecida

El cuerpo de una mujer fue localizado a inicios de esta semana en una playa de la comunidad de Coyuquilla Sur, en el municipio de Petatlán, Guerrero. Autoridades investigan si el hallazgo podría estar relacionado con el reporte de una familia desaparecida en la región.

El hallazgo fue realizado por integrantes del Club de Pesca Todo Terreno, quienes localizaron el cuerpo sobre la playa y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer tendría entre 35 y 40 años de edad. Vestía un traje de baño color café, tenía las uñas pintadas de blanco y portaba una dona para el cabello en la mano izquierda.

Los restos humanos fueron encontrados a la orilla de un canal de desagüe que desemboca en el mar, por lo que las autoridades no descartan que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense (Semefo) en Zihuatanejo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y no existe ficha oficial de búsqueda relacionada con su identidad.

Indagan relación con familia desaparecida

Habitantes de la región señalaron que una familia integrada por dos menores de edad y dos adultos se encuentra desaparecida; sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente que el cuerpo corresponda a alguno de sus integrantes.

Comisarios de los ejidos de Papanoa, Tecpan de Galeana y Coyuquilla, en el municipio de Petatlán, convocaron a través de redes sociales a la población para colaborar en la localización de la familia reportada como no localizada.

De manera extraoficial, pobladores refirieron que la familia habría llegado a la comunidad de Papanoa y permanecido en la zona durante algunos meses. Versiones no confirmadas señalan que podrían ser originarios de Querétaro o Puebla, información que no ha sido corroborada por autoridades.

En el operativo de búsqueda participan elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes realizan recorridos en playas, huertas y caminos de la región.

RLO