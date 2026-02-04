Veracruz: artistas denuncian caos en DAA y exigen acción inmediata de autoridades

Integrantes de la Dirección de Actividades Artísticas (DAA) de la Secretaría de Educación de Veracruz hicieron público un pronunciamiento en el que denuncian un colapso operativo, laboral y estructural dentro de la dependencia. Aseguran que la falta de conducción institucional mantiene en riesgo una de las áreas culturales más estratégicas del sistema educativo estatal.

De acuerdo con el documento difundido, la DAA opera desde hace más de un año sin plan de trabajo, sin objetivos definidos y sin estrategias de producción o difusión cultural. Esta ausencia de planeación ha provocado que la operación cotidiana recaiga en el esfuerzo individual de artistas y personal administrativo, quienes enfrentan cargas laborales desproporcionadas y sin rumbo claro.

El pronunciamiento también señala una desconexión entre las decisiones administrativas y la naturaleza del trabajo artístico. Sin infraestructura básica, salas de ensayo ni condiciones para la creación colectiva, se aplican esquemas burocráticos que —advierten— resultan incompatibles con los procesos creativos, que requieren continuidad, movilidad y planeación a largo plazo.

Los integrantes denuncian que esta situación ha generado desorganización, tiempos muertos y la suspensión de conciertos y actividades, debido a que no se permite a los grupos artísticos ensayar para garantizar presentaciones de calidad. Además, acusan un desdibujamiento de responsabilidades, pues tareas directivas como la gestión de presentaciones han sido trasladadas a los propios artistas.

En el ámbito laboral, testimonios internos describen un ambiente marcado por cansancio extremo, desgaste emocional, contradicciones en las instrucciones y duplicación de tareas. Estas prácticas, señalan, constituyen un proceso sostenido de acoso psicológico laboral que ha afectado la salud emocional y la permanencia del personal.

El deterioro también se refleja en las condiciones materiales: artistas con trayectoria nacional e internacional carecen de equipos de cómputo, escritorios o espacios adecuados, por lo que muchas jornadas transcurren de pie o sentados en el piso, en condiciones que califican como indignas para una institución pública.

Los firmantes subrayan que la crisis de la DAA afecta directamente el derecho a la educación artística de comunidades escolares en Veracruz. Recordaron que esta dirección es única en el país dentro de un sistema educativo estatal, por lo que su debilitamiento representa una anomalía que compromete el modelo veracruzano de educación cultural.

Ante la falta de respuesta institucional, quienes integran la DAA consideran este pronunciamiento un recurso legítimo para visibilizar la problemática. Exigen la intervención inmediata de las autoridades educativas, la restitución de condiciones dignas de trabajo, la designación de una conducción con perfil en gestión cultural y la reactivación plena de la producción artística en beneficio de la comunidad educativa.

